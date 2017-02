Hoogstraten met 100e doelpunt voorbij Hove (mÃ©t mooie goal op vrije trap)

Op elk niveau wordt er momenteel voetbal gespeeld, ook bij de vrouwen. De topper van tweede provinciale bijvoorbeeld vorig weekend? Die leverde leuke zaken én beelden op.

Hove had met een 42 op 42 uitgepakt, maar vorig weekend gingen ze onderuit bij Hoogstraten dat zo naderde tot op vijf punten in de stand. Zo kan het mogelijk alsnog een spannende reeks worden, want er resten beide teams nog negen wedstrijden.

Zower trainer Pascal Snels als ikzelf zijn enorm fier op wat onze ploeg heeft laten zien tegen Hove", liet ploegafgevaardigde Jordy Balthazar weten aan Voetbalkrant.com. "De supporters langs de zijlijn hebben hun geen seconde moeten vervelen. Een prachtige staaltje techniek, combinatievoetbal en team-spirit! We hebben voor elke bal gevochten en iedereen van de ploeg heeft zijn aandeel in deze drie punten."

De twaalfde man hielp Hoogstraten aan de drie punten tegen Hove in een erg spannend duel. Bij de rust stond de thuisploeg nog 1-2 in het krijt, maar Evy Berrevoets (met twee goals), Caro Van Den Eynde en Kaat Van Meir met een mooie vrije trap zorgden voor een 4-3 overwinning.

De 4-3 van Van Meir was bovendien het 100e doelpunt van Hoogstraten in de reeks. Dat doelpunt kan u hierboven ook nog eens bekijken, met dank aan Hoogstraten.