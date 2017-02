Waarom Elke Van Gorp en Jana Coryn de Gouden Schoen zouden verdienen

Woensdag wordt de Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Rest de vraag: wie pakt de prijs. De topfavoriete is (uiteraard) Tessa Wullaert van Wolfsburg, maar eigenlijk zouden alle 10 de genomineerden de prijs om een of andere reden wel verdienen.

Om verder te gaan stellen we in een tweede aflevering van deze reeks alvast Elke Van Gorp en Jana Coryn voor. Twee speelsters waar nog flink wat toekomst in zit, zoveel is nu al duidelijk.

Jana Coryn was vorig seizoen de baas bij Lierse én topschutter van de Super League, daarmee versierde ze bovendien ook een transfer naar het Franse Lille.

In het buitenland traint ze harder dan ooit en tot dit weekend was ze zelfs topschutter van de Franse Ligue 2. Bij de Red Flames toonde ze tegen Nederland in november dat ze wel degelijk positief aan het evolueren is. Het kan de stootkracht van de Flames enkel groter maken en de concurrentie ibidem.

Op de flank hebben we met Elke Van Gorp ook een wissel op de toekomst klaar. Ze was ook erg belangrijk voor Lierse en begon haar nieuwe seizoen bij Gent ook erg sterk.

Nu is ze al een paar maanden geblesseerd en de Buffalo's missen haar snedigheid en leuke acties vanop de flank. Als ze snel terug fit raakt, kan ze belangrijk worden voor het seizoen van Gent én voor de Flames.