Hoe zit het met de revalidatie van onze nationale nummer 1 bij de Flames?

door Redactie



Justien Odeurs werd geopereerd aan de meniscus, revalidatie is volop bezig

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames zijn in januari begonnen aan hun lange rechte lijn in de voorbereiding op het EK 2017 in Nederland. Justien Odeurs ging ondertussen onder het mes voor een operatie aan de meniscus. Zij is momenteel volop aan het revalideren.