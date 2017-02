VIDEO: hoe trainen in je eigen tuin of woonkamer?

door Redactie



Moldavo heeft met Emma Coolen ook een Nederlandse speelster in de rangen. Zij droomt op termijn hoog. Heel erg hoog.

Emma Coolen wil graag naar het WK 2019 met de Oranje Leeuwinnen. Een lange en harde weg zal het worden om op dat niveau te raken, maar toch alvast leuk dat ze doelen heeft in het leven.

Met enkele vlogs wil ze nu haar weg naar de top vastleggen. En vooral het harde en vele strijden tussendoor vermoeden wij dan weer. In haar derde vlog legt ze uit hoe je makkelijk overal kan trainen.

In je voortuin of in je woonkamer? Het kan gewoon allemaal met enkele makkelijke trucs. Hoe het allemaal in zijn werk gaat? Dat kan je HIER bekijken: