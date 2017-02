Waarom Julie Biesmans en Lorca Van De Putte de Gouden Schoen zouden verdienen

Woensdag wordt de Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Rest de vraag: wie pakt de prijs. De topfavoriete is (uiteraard) Tessa Wullaert van Wolfsburg, maar eigenlijk zouden alle 10 de genomineerden de prijs om een of andere reden wel verdienen.

Om verder te gaan stellen we in een derde aflevering van deze reeks alvast Julie Biesmans en Lorca Van De Putte voor. Twee speelsters die erg bescheiden zijn, maar de voorbije jaren toonden waarom ze erg belangrijk zijn voor ons land.

Julie Biesmans is al jaren en jaren een gevestigde waarde bij Standard. Jaar op jaar speelde ze Champions League en pakte ze prijzen vanop het middenveld, soms zelfs op posities die haar minder lagen.

Vanop de zes heeft ze erg veel overzicht op het veld. Op die plaats zijn er weinigen die de bescheiden Limburgse in Europa naar de kroon kunnen steken. Niet vergeten: Biesje is nog steeds 'maar' 22 jaar, ondanks al de ervaring die ze rijk is.

Op de linksachter is ze al jaar en dag een gevestigde waarde bij de Belgian Red Flames en haar Zweedse club Kristianstads. Lorca Van De Putte speelde werkelijk elke wedstrijd in 2016 voor haar team en toonde zich enkele keren erg belangrijk in de defensie.

Bij de Flames is de speelster uit het Waasland ook al goed voor meer dan 50 caps, waarmee ze ook lonkt naar de absolute top-10 en die het komende jaar kan ambiëren.