De 'Winfies' uit Grimbergen, Zele, Pelt en Zulte Waregem Tweet door Redactie



Foto: © Veldkanteva's Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! Zulte Waregem won met zijn U12 tegen Heestert met 0-1: De Dames van KFC Eendracht Zele zetten hun zegereeks verder met een 2-3 winst op KAA Gent: Topweekend in Grimbergen, waar de Veldkanteva's massaal wonnen. De U11 tegen Perk (13-5), de U13 tegen Ternat (12-6), en de B-ploeg met 8-0 tegen Ternat: Esperanza Pelt won met 2-1 bij Reppel en gaat als leider de play-offs in:

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.