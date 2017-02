Flames kijken uit naar Gouden Schoen: "Stap vooruit voor vrouwenvoetbal"

VIDEO: De dilemma's met Thomas Foket: "Temptation Island of Blind Getrouwd? Euhm" Af en toe zitten we met prangende vragen die soms ook tot over de voetbalgrenzen reiken. Gelukkig was Thomas Foket bereid om onze tien prangende vragen te beantwoorden.

Twee Rode Duivels waren dagenlang de gebeten hond na het drama tegen Wales: "Zij waren een makkelijke prooi voor de media" De uitschakeling van de Rode Duivels op het EK was voor veel voetbalfans een van de grootste ontgoochelingen van 2016. Weinigen hadden immers verwacht dat België tegen Wale...

Zanger Davy Gilles (De Romeo's) over zijn unieke band met Timmy Simons: "We gingen samen een dancing uitbaten" Timmy Simons is niet meer weg te denken bij Club Brugge, maar ooit was hij nog een doodnormale jongen uit Rillaar. In zijn jeugdjaren trok de middenvelder op met Davy Gille...

Zorgt visumprobleem voor versnelling in doorstroming jeugdspeler? "Hij heeft al indruk gemaakt" KV Kortrijk gaf in de hele heenronde geen enkele speelminuut aan spelers uit de eigen jeugdopleiding. Maar misschien dat daar - zeker met oog op en in play-off 2 toch nog w...

Kortrijk-verdediger zorgt mee voor heropstanding: "We hebben heel diep gezeten" KV Kortrijk heeft een zes op zes geboekt na een erg donkere periode met acht nederlagen op rij. Verdediger Anthony Van Loo is daar maar wat blij mee. "Er stond echt een plo...

Club Brugge snoepte Birger Verstraete in extremis voor de neus van Anderlecht weg: "Ik was helemaal rond" Verschillende Belgische topclubs hengelden deze winter naar Birger Verstraete (22), maar uiteindelijk kon AA Gent de Oostendenaar in huis halen. Ook op jonge leeftijd stond...

Mboyo legt nog eens haarfijn uit waarom de deal met Anderlecht afsprong en hij uiteindelijk voor 4 miljoen (!) euro naar Genk trok Ilombe Mboyo heeft er al een bewogen voetballoopbaan opzitten. In de zomer van 2013 leek de aanvaller op weg van AA Gent naar Anderlecht, tot hij plots voor 4 miljoen euro ...

De Bilde en Boskamp begrijpen Vanhaezebrouck niet: "Dit moet hij niet doen" & "Als speler zou ik dat niet appreciëren" KAA Gent gooide zondagavond in extremis nog twee punten overboord in het Regenboogstadion. In de slotfase kwam Zulte Waregem alsnog langszij en dat zorgde bij Gent voor de ...