Nieuwkomers kunnen het verschil maken voor Anderlecht: "Afwachten, maar ze brengen wel scorend vermogen bij"

Anderlecht wil ook bij de vrouwen hoog mikken dit seizoen. Voor Nieuwjaar kwamen ze niet altijd even goed uit de verf voor doel, maar daar willen ze in 2017 iets aan veranderen. Het heeft ook twee grote transfers gedaan, die daarin kunnen meespelen.

Tine De Caigny kwam over van Valerenga, terwijl Yana Daniëls na anderhalf jaar blessureleed ook opnieuw voetbalster is. Twee belangrijke figuren erbij dus voor paars-wit, dat mogelijk zo extra troeven kan uitspelen in de titelstrijd.

“Ze hebben tijdens de winterstop een extra trainingsprogramma gehad en zijn beiden klaar om de tweede seizoenshelft te spelen”, beseft ook Heleen Jaques van de Anderlecht vrouwen. “Maar het blijft natuurlijk altijd afwachten.”

“Beiden waren ze namelijk een tijd buiten strijd, dus het valt af te wachten hoe ze de komende weken en maanden gaan verteren. Zeker Yana was wel erg lang geblesseerd, dus laat het ons rustig houden.”

Maar dat ze een troef zijn, dat staat buiten kijf: “Onze organisatie was al erg goed, maar het ontbrak ons soms wat aan scorend vermogen. Dat hebben we er nu wel bij, dus hopen we dat ze dat ook op het veld kunnen laten zien.”