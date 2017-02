Dries Mertens helpt mannen uit de kast ... Ze kunnen nog iets leren van de vrouwen

door Redactie



Dries Mertens kwam met een mooi filmpje, waarin hij een voetballer steunde die uit de kast kwam. Voor hem zouden meer voetballers dat wel mogen doen, want het blijft een taboe.

Uiteraard zijn er ook binnen de Belgische topclubs wel enkele mannen te vinden die homo zijn, maar door het taboe dat daar nog steeds rond zit blijven zij in de kast zitten.

En dat is jammer, want net de sportwereld zou een voorbeeldfunctie kunnen worden voor jonge mensen die twijfelen of ze voor hun geaardheid zouden uitkomen. Gelukkig zijn, daar gaat het toch om?

In het vrouwenvoetbal is het veel minder een taboe. Een vriend of een vriendin? Het kan er allemaal zonder enig probleem en er wordt openlijk over gepraat. Iets waar de mannen dus nog iets kunnen van leren.