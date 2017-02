Flames van de toekomst weten waar ze voor staan in Frankrijk

Lukaku en Mertens kunnen in kort lijstje van Belgische topschutters in het buitenland komen Wat een weekend voor de Belgen in het buitenland! Mertens maakte een hattrick voor een verschroeiend Napoli en Lukaku scoorde voor de eerste keer in zijn carrière vier doel...

Van Persie mag het gaan uitleggen na 'obsceen' gebaar Robin Van Persie wordt in Turkije op het matje geroepen voor zijn gedrag in de derby tegen Besiktas. Hij won met Fenerbahçe én maakte de enige goal, maar liet zich vooral n...

Mechelen-speler vrijuit na elleboogstoot tegen Genk Na de nipte 1-0 overwinning van KV Mechelen tegen Racing Genk besliste de reviewcommissie om Glenn Claes op te roepen. Dat verdict is net bekendgemaakt.

Ryan komt met boodschap voor Genk- én Club-fans Mathew Ryan mocht zich al twee keer bewijzen in het Genkse doel, maar zal vanavond moeten toekijken in Beveren. Hij is immers niet speelgerechtigd voor die inhaalwedstrijd....

Het zal toch niet waar zijn: Vermaelen alwéér in de lappenmand AS Roma moet het vanavond tegen Fiorentina zonder onze landgenoot Thomas Vermaelen doen. Hij is opnieuw buiten strijd met een blessure. Vermaelen moest in januari ook al ee...

Antwerp triomfeert in oefenpot bij de buren van KV Mechelen KV Mechelen ontving dinsdagvoormiddag Royal Antwerp FC voor een oefenmatch achter gesloten deuren. En de Great Old trok aan het langste eind.

Dit is het ideale zaalvoetbalploegje met vijf Premier League-sterren (én twee Rode Duivels) van Romelu Lukaku Romelu Lukaku is na zijn vier goals van afgelopen weekend weer alomtegenwoordig. De Rode Duivel is bovendien met zestien stuks ook nog eens topschutter in de Premier League.

Renard legt uit waarom Standard goudklompje Dimata naar Oostende liet gaan: "Toen was het te laat" Landry Dimata zet énorme stappen voorwaarts. In de zomer nog overgekomen van Standard, nu al in de schijnwerpers bij een resem Europese topclubs.

Wenkt een terugkeer naar een Belgische club? Afrika Cup-winnaar Hugo Broos laat zich uit over zijn toekomstplannen Hugo Broos is helemaal terug. De Belgische oefenmeester triomfeerde zondag met Kameroen op de Afrika Cup en gaat in het land van de Ontembare Leeuwen als een echte God door...