Jonge Flame opnieuw geblesseerd

door Redactie



Ella Vierendeels is een van onze Belgische talenten die mogelijk ooit vanuit de U17 naar de A-Flames zal doorgroeien. Maar de lange weg naar de top is geplaveid met ook flink wat tegenslag.

Ella Vierendeels was de voorbije maanden out met een zware knieblessure en was daarvan gestaag aan het revalideren. Maar het liep opnieuw mis.

Gevolg: een scheurtje in de meniscus. Daardoor werd deze week een deel van die meniscus weggenomen, waardoor de speelster van de Gent Ladies opnieuw voor een revalidatie staat.

Vierendeels kwam over van Meldert naar Gent, maar erg veel plezier hebben ze bij de Buffalo's aan haar nog niet kunnen hebben. We willen haar alvast veel beterschap en goede moed wensen.