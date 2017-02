KRC Genk Ladies hebben serieuze versterking beet Tweet door Redactie



Foto: © Jill Delsaux De KRC Genk Ladies hebben een nieuwe speelster weten aan te werven. En die zochten ze al bij al niet te ver. Het middenveld komt er versterkt uit. Door de blessure van Kelly Paulus moesten de Limburgse meisjes het met een verjongd middenveld doen deze week, naar de toekomst toe is daartoe een extra oplossing gezocht. Nadine Hanssen heeft namelijk de rangen weten te vervoegen. Zij was vorig seizoen nog lange tijd buiten strijd bij Anderlecht en was daar deze zomer einde contract. Na een serieuze revalidatie lijkt ze nu alvast opnieuw klaar voor de strijd. Ze trainde op dinsdag een eerste keer mee bij KRC Genk Ladies en wil zo snel mogelijk meespelen.

