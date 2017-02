Waarom Tessa Wullaert de Gouden Schoen wint (met haar ogen dicht)

Woensdag wordt de Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Rest de vraag: wie pakt de prijs. De topfavoriete is (uiteraard) Tessa Wullaert van Wolfsburg. De enige favoriete is Tessa Wullaert.

De voorbije dagen stelden we met graagte de negen andere kandidates voor om de Gouden Schoen te winnen, maar eigenlijk lijkt de prijs al vast te staan: Tessa Wullaert wint die prijs toch gewoon vanavond, of niet?

70 ex-Flames, coaches uit Super League, mensen uit de entourage van de Flames en persmensen mochten hun top-5 aanduiden de voorbije weken vanuit de tien genomineerden. 350 punten zijn er dus maximaal te verdienen.

Zoveel punten zal Wullaert niet halen, maar als we rondkijken bij de polls en andere zaken die we de voorbije dagen zagen passeren, dan lijkt er toch maar 1 favoriete te zijn. Met recht en reden? Wullaert is een voortrekker van de nieuwe garde Flames, die met een transfer naar het grote Wolfsburg sier maakte.

In België (en de BeNe League) speelde ze alles kapot, in Duitsland kwam ze in haar eerste seizoen minder tot spelen toe. Jaargang 2 ziet er voorlopig (iets) beter uit, maar ze leert ook gewoon elke week op training erg veel bij. Dat komt ervan als je bij een team speelt dat (samen met Lyon, PSG, Bayern München en misschien een team uit Zweden) tot de top-5 van Europa hoort.

En dan zijn er nog haar prestaties bij de Belgian Red Flames. Assistenkoningin van de hele EK-kwalificaties. Dat is straffer doen dan de Engelsen, Duitsers én Fransen. Topschutter aller tijden bij de Flames ook met 28 goals, voorlopig nog gelijk met Aline Zeler - maar als Wullaert gespaard blijft van blessures zit ze binnen enkele jaren boven de 50.

We zouden wel eens vertrokken kunnen zijn voor een erelijst waar de komende jaren vaak dezelfde naam voorkomt. Wullaert verlengt haar contract bij Wolfsburg eerstdaags met een extra, derde jaartje en wil prijzen pakken in Duitsland en in de Champions League. Het is dan aan de andere Flames om in haar voetsporen te treden, want als we 5 speelsters van haar kaliber extra kunnen 'kweken', ligt de Europese voetbaltop aan onze voeten.