Wie anders: Tessa Wullaert wint eerste Gouden Schoen voor vrouwen Tweet door Redactie vanuit Lint



Foto: © photonews Tessa Wullaert heeft opnieuw geschiedenis geschreven. Ze won de allereerste Gouden Schoen voor vrouwen. Tien genomineerden gingen op zoek naar de Gouden Schoen, uiteindelijk waren er drie supergenomineerden. Dat waren niet helemaal ontoevallig Janice Cayman, Tessa Wullaert en Aline Zeler - drie uithangborden voor de vrouwensport. Tessa Wullaert werd uiteindelijk uitverkoren om de allereerste vrouwelijke gouden schoen te krijgen. Tessa Wullaert haalde 210 punten, Cayman 186 en Zeler 149. De volledige uitslag: 1. Tessa Wullaert 210

2. Janice Cayman 186

3. Aline Zeler 149

4. Davina Philtjens 69

5. Jana Coryn 53

6. Julie Biesmans 47

7. Heleen Jaques 39

8. Lorca Van De Putte 37

9. Justien Odeurs 33

10. Elke Van Gorp 17

