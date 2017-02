Wie is die eerste Gouden Schoen voor vrouwen? Tessa Wullaert is nu echt hÃ©t uithangbord van vrouwenvoetbal in BelgiÃ«

Wie is die eerste Gouden Schoen voor vrouwen? Tessa Wullaert is nu echt hét uithangbord van vrouwenvoetbal in België

door Aernout Van Lindt

door

Wie is Tessa Wullaert?

Foto: © photonews

De eerste Gouden Schoen voor Vrouwen werd op 8 februari 2017 in Lint uitgereikt aan Tessa Wullaert. En dat hoeft uiteraard niet te verbazen, want de nog steeds maar 23-jarige aanvalster is al jaren ons uithangbord in wording. Al kan die in wording nu definitief in de kast gehangen worden.