Aline Zeler getuigt: "We waren er al een paar jaar op aan het wachten"

door Redactie vanuit Lint



De Belgian Red Flames waren gisteren collectief in hun nopjes. De reden daartoe was uiteraard dat er (voor het eerst) een Gouden Schoen voor vrouwen was. Aline Zeler werd derde, maar was vooraf al duidelijk: "Dit is een mooie stap vooruit."

"We waren al een aantal jaren op deze prijs aan het wachten", gaf Zeler voor onze camera's toe. "We doen in elke competitie ons stinkende best en werken echt keihard. Onze doelstelling is ook meer propaganda voor het vrouwenvoetbal te maken, dit is een stap vooruit voor het vrouwenvoetbal."

"Met deze prijs willen we nog bekender worden en onze sport ook nog bekender maken. De kwalificatie voor het EK heeft ons geen windeieren gelegd, maar nu moeten we nog vooruit en ons ten beste voorbereiden op het EK in Nederland. De voorbereiding daartoe is alvast begonnen."

