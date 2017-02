Fotoreportage: Red Flames straalden ook op de rode loper Tweet door Redactie vanuit Lint

Foto: © photonews Woensdagavond werd er voor het eerst een Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. De genomineerden verschenen dan ook allen prima uitgedost op de rode loper. Een bloemlezing. Janice Cayman had voor de gelegenheid haar broer meegebracht: Elke Van Gorp en Justien Odeurs hadden hun vriendinnen mee, beiden zelf ook actief in de Super League: Ook de bondscoach - Ives Serneels - had zijn vrouw meegebracht naar Lint: En ook Aline Zeler en Julie Biesmans verschenen voor de lenzen van de fotografen: Via de sociale media vonden we ook nog een foto van Jana Coryn en haar vriend: Happy to share this moment with my man ❤️ #goudenschoen #gala #rodeloper @hlnsport @vtmstadion Een foto die is geplaatst door Jana Coryn (@janecoryn) op 8 Feb 2017 om 11:22 PST We had a wonderful night! #GoudenSchoen Een foto die is geplaatst door Lorca Van De Putte (@lorca_vandeputte) op 9 Feb 2017 om 10:33 PST

