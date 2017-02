Wullaert trots als allereerste vrouwelijke Gouden Schoen: "Blij dat ik de eerste ben"

Tessa Wullaert werd woensdagavond bekroond als allereerste vrouwelijke Gouden Schoen. Het gedrocht De Gouden Pump werd eindelijk afgevoerd en het vrouwenvoetbal kreeg de aandacht die het toch wel verdient.

Daar was ook de eerste laureate tevreden mee. "Er is hiermee een grondsteen gelegd voor het vrouwenvoetbal. Ik denk dat het ook het logische gevolg is van de goeie prestaties in 2016 (van de Red Flames, nvdr.)", aldus Wullaert op de persconferentie achteraf.

"Ik ben blij dat ik de eerste ben, voor het vrouwenvoetbal is dit een goeie stap." Er is inderdaad nog werk aan de erkenning voor het vrouwenvoetbal in België. "Ik hoop dat dit een lange samenwerking kan zijn. Het is nu aan ons om goed te presteren. Als de prestaties er blijven, zal ook de Gouden Schoen blijven."