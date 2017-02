Flames van de toekomst oefenen tegen Denemarken

door Redactie



De Red Flames van de toekomst weten waar ze de komende maanden voor staan. De loting voor de eliteronde richting EK 2017 is verricht en we weten waar en wanneer ze zullen spelen.

De U17 zit voor de eliteronde in een groep met Frankrijk, Griekenland en Rusland. De zes groepswinnaars en de beste nummer 2 van die kwalificaties gaan naar het EK in Tsjechië in de zomer van 2017.

Op 24 maart staat voor de Belgen de eerste wedstrijd tegen Griekenland gepland. Een wedstrijd die direct belangrijk kan zijn om nog kansen te maken in het vervolg van het toernooi.

Frankrijk heeft de nodige ambitie in eigen land en wordt een harde dobber op 26 maart, de Flames sluiten af tegen Rusland op 29 maart. Benieuwd of de Flames kunnen doorstoten richting Tsjechië.

Om het toernooi voor te bereiden volgen op 12 en 14 februari alvast twee oefenduels met Denemarken. Beide wedstrijden staan op het programma in het Nationaal voetbalcentrum in Tubeke, de selectie van Tamara Cassimon werd donderdag vrijgegeven.