Sneeuw gooit roet in het eten: drukke kalender op komst voor KRC Genk Ladies

Foto: © Sus Sips De KRC Genk Ladies speelden normaliter deze zaterdagnamiddag hun wedstrijd in de Super League tegen Eva's Tienen, maar sneeuw gooide roet in het eten. En dus opnieuw geen wedstrijd voor de Genk Ladies. Er ligt sneeuw op het kunstgrasterrein in Genk en dus heeft de stad Genk gevraagd om de wedstrijden van KRC Genk Ladies uit te stellen. En dus geen wedstrijden van de teams die thuis speelden dit weekend. Door de aanhoudelijke sneeuw was voetbal onmogelijk zonder de velden helemaal kapot te spelen. En dus staat Genk de komende weken en maanden nog voor een druk programma. De wedstrijd tegen OH Leuven werd namelijk ook al twee keer uitgesteld en is ook nog steeds niet gespeeld. Anderlecht speelde al 16 wedstrijden, de andere teams 15 en Genk nog maar ... 13.

