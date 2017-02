Anderlecht - Zulte Waregem 0-4 Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck De mannen van Anderlecht en Zulte Waregem nemen het tegen elkaar op om 14.30 uur in het Astridpark, maar gisteren was er al een unieke 'voorwedstrijd'. En die wedstrijd werd gewonnen door Zulte Waregem. De vrouwen kwamen namelijk op bezoek bij Anderlecht B, voor een competitiewedstrijd in eerste nationale. Het was niet het duel van nummer 2 tegen nummer 3, maar wel dat van nummer 10 tegen nummer 9. Met oog op de redding wel belangrijk om de drie punten te pakken. En Essevee stoomde door tegen paars-wit. Einduitslag: 0-4. Een boost voor de mannen, die op zondagnamiddag aan de bak moeten? We zullen het zien.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.