VIDEO: Gent-fans komen met prachtige reactie na blunder Kalinic Lovre Kalinic baalde als een stekker nadat zijn flater Gent een nederlaag tegen Eupen opleverde. De doelman trapte los naast een bal waardoor Onyekuru kon scoren.

Gillet houdt de punten met Nantes thuis tegen Marseille L'Olympique Marseille heeft tijdens de afgelopen winter misschien wel de grootste speler naar Frankrijk gehaald met de terugkomst van EK-ster Dimitri Payet. Het heeft echte...

Standard kan na 7 matchen nog eens winnen: "Een moeilijke periode afgesloten" Na 7 wedstrijden zonder overwinning heeft Standard op het veld van Waasland-Beveren nog eens van een zege kunnen proeven. Gemakkelijk ging dat echter niet. Dat weet ook tra...

Nederlaag Antwerp smaakt erg zuur: "Ik blijf er zeker van dat we de beste ploeg in 1B zijn" Middenvelder Joren Dom baalde als een stekker na de erg zure nederlaag van Antwerp tegen Lierse zaterdag. The Great Old heeft het nu niet langer in eigen handen, dus ook Do...

Higuain doet het voor Juventus en passeert Mertens in de topschuttersstand Kampioen Juventus mocht de zondag in Italië afsluiten in het stadion van Cagliari. Werd het de zoveelste verrassing van het weekend, of deed Juve wat van hen verwacht werd?...

Sensationele match met twee wereldgoals in Madrid: goal en assist voor Carrasco (VIDEO) Atletico Madrid moest zondagavond met een gehavende verdediging aanvangen tegen Celta de Vigo. Maar in de aanval was er geen vuiltje aan de lucht want er vielen geweldige d...

Condom dolgelukkig nadat tactische wijziging vruchten afwerpt: "Ik moest ook echt iets veranderen" Jordi Condom wist zich met zijn vreugde geen blijf na de absolute stuntzege van KAS Eupen op het veld van AA Gent. De oefenmeester was amper bekomen van zijn spurt over het...

Orlando Sa verlost matig Standard tegen tienkoppig Waasland-Beveren Standard heeft de zware thuisnederlaag tegen Kortrijk doorgespoeld met een zege op het veld van Waasland-Beveren. De Luikenaars stelden teleur in de eerste helft, maar tien...

Club Brugge blijft troosteloos achter: "Genoeg kansen gehad om van Lokeren te winnen" Club Brugge ging zondagavond met het kleinste verschil onderuit op het veld van Sporting Lokeren. De regerende kampioen kreeg de bal niet voorbij Barry Boubacar Copa en spi...