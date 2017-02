Flames op weg naar het EK ... gaat u mee?

De Belgian Red Flames hebben nog een erg druk programma op weg naar het EK 2017 in Nederland. Stapgewijs bereiden ze zich voor ... en dat doen ook de supporters.

De fans verzamelen zich, ook met supportersbussen. Verschillende fangroepen van 1895 wagen de tocht naar Nederland en lijken er nu al klaar voor te zijn.

De bussen kunnen worden besteld met of zonder ticket en er zijn opstapplaatsen in zowat het hele land. Als u meewil naar de wedstrijden tegen Denemarken, Nederland of Noorwegen, kan dat dus.

Een bus bestellen kan via DEZE LINK. Op dit moment zijn er nog heel veel plaatsen, dus geen paniek voor wie nog mee wil naar het EK. En het is sowieso niet ver ...