Flames van de toekomst verweren zich knap tegen Denemarken

AC Milan maakt zich op om Lukaku voor astronomisch bedrag van 165 miljoen euro aan te trekken Romelu Lukaku verkeert in een grootse vorm dit seizoen, met al zestien treffers voor Everton en onlangs zelfs vier in een wedstrijd. Daarop zou AC Milan bereid zijn om gekk...

De thuisploeg met zijn tienen! De kans dat Standard nog in play-off 1 terechtkomt, is bijzonder klein. Als men bij de Rouches de laatste strohalm toch nog wil grijpen, dan moet er absoluut gewonnen worde...

Drama voor Köteles, doelman verliest zijn vader Laszlo Köteles, de doelman in Genkse loondienst die op uitleenbasis bij Waasland-Beveren actief is, staat vanavond niet in de basis tegen Standard. Zijn vader overleed gist...

Milicevic beseft dat het nog lastig wordt: "Negen punten nodig uit vier Bekerfinales" Nul op zes, dat is de wel heel magere oogst van AA Gent tegen KAS Eupen. Zaterdagavond was het spel ook niet goed en leken sommigen in het hoofd al bij de match van donderd...

Praet beleeft sensationele ommekeer met Sampdoria Naar goede gewoonte worden de meeste wedstrijden in Italië op zondag gespeeld, dat was vandaag niet anders. AS Roma won deze middag al 0-2 tegen Crotone, dit zijn de andere...

Lange tijd eenrichtingsvoetbal, maar uitgerekend De Sutter vergalt feestweek Club Brugge Het was lange tijd eenrichtingsvoetbal, maar Club Brugge is er niet in geslaagd om een feestweek met een overwinning op het veld van Sporting Lokeren af te sluiten. Uitgere...

Casteels ziet Wolfsburg levensbelangrijke punten pakken tegen hoogvlieger, Bundesliga telt nu 49.999 goals In Duitsland stond Wolfsburg nog steeds in vieze papieren bij aanvang van deze speeldag. Het telde amper drie punten meer dan de dichtste degradatieplaats. Tegen Hoffenheim...

VIDEO: Geweldige schijnbeweging of écht onsportief gedrag? Oordeel zelf! Ajax speelde vanmiddag tegen Sparta Rotterdam en won met 2-0, maar dat was niet hetgeen wij van die wedstrijd onthouden. Dat was een opmerkelijke actie van Joël Veltman.

Vanhaezebrouck na flater: "Kalinic moet er niet mee inzitten, hij is de énige die achterin iets uitstraalt" Lovre Kalinic liet zich zaterdagavond betrappen op een zeldzaam foutje in doel bij AA Gent. Het leverde Eupen meteen drie punten op, maar achteraf steunde Vanhaezebrouck zi...