Onze toppers van de 18e speeldag in de Super League

door Aernout Van Lindt

door

Gent en Standard pakken belangrijke zeges in Super League

Foto: © Louis Evrard

Het nieuwe seizoen in de Super League is al over halfweg. Hoog tijd dus om even terug te blikken op de 18e speeldag. Met de meest opvallende, positieve zaken.