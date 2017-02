Red Flame onder het mes - geen Cyprus Cup voor haar Tweet door Aernout Van Lindt

door Julie Biesmans onder het mes

Foto: © Louis Evrard Julie Biesmans is 2017 begonnen met enkele sterke prestaties. Daarmee hielp ze haar team in het zadel op weg naar wie weet een nieuwe titel in de Super League. Maar maandag ging de middenveldster van Standard wel onder het mes. De genomineerde voor de Gouden Schoen voor Vrouwen sukkelt al een lange tijd af en toe met de knie. Opspelende pijn ligt aan de oorzaak van de problemen, door een plooitje in het kniegewricht (plica). Om daarvan helemaal te genezen was een kleine ingreep nodig. En die heeft Biesmans ondertussen ondergaan. Daardoor mist ze wel de Cyprus Cup met de Belgian Red Flames, maar het leed in de competitie zal meevallen. Bovendien komt zo de zomer van 2017 normaliter zeker niet in het gedrang én kan Biesmans het einde van de competitie en de voorbereiding op het EK normaliter pijnvrij aanvatten. Gecombineerd met haar huidige vorm kan dat een troef zijn in Nederland en voor Standard.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.