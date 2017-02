Lombaerts steunt ... de Flames U17 Tweet door Redactie



Foto: © Sevil Oktem De Flames U17 zijn zich aan het voorbereiden op de eliteronde richting EK 2017. Dat doen ze met een stage en twee oefenwedstrijden tegen Denemarken. Tussendoor liepen ze een Rode Duivel tegen het lijf. De Flames U17 zitten - zoals alle ploegen van de Belgische voetbalbond - tegenwoordig voor hun stages op hotel in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. Daar zit deze week ook Zenit Sint-Petersburg, dat zich klaarstoomt voor de match in de Europa League tegen Anderlecht donderdag. En zo zaten Lombaerts en de Flames in hetzelfde hotel. De Rode Duivel was niet te beroerd om zijn steun uit te spreken voor de U17 en even met hen op de foto te gaan. Een mooi moment voor de Flames, die dinsdag hun tweede oefenwedstrijd spelen tegen Denemarken. De eerste werd met 1-2 verloren. 📷@lombaertsnicolas supports the @BelRedFlames U17 💪🇧🇪⚽#flamesU17 pic.twitter.com/TDRTOaRRK0 — T. Cassimon (@TCassimon) 13 februari 2017

