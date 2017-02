Programma exclusief over vrouwenvoetbal in Nederland

Het vrouwenvoetbal lijkt steeds meer in de lift te zitten. Bij onze noorderburen wordt binnen enkele weken zelfs voor het eerst een EK georganiseerd. En dat beloofd dus voor de komende maanden.

Sinds deze week is er ook een programma integraal voor vrouwen: VV Kicks. Het zal elke woensdagmiddag op youtube te zien zijn en een talkshow worden over vrouwenvoetbal.

Leonne Stentler (ex-speelster bij de Oranje Leeuwinnen) en Fresia Cousiño Arias - bekend als presentatrice van Ajax TV - gaan hiervoor samen met producent Yiro in zee. Het zal te bezichtigen zijn via DEZE LINK.

"We zijn blij dat we door de fijne samenwerking met de KNVB en de eredivisieclubs ervoor kunnen zorgen dat er elke week topspeelsters in de uitzending zitten. Daarnaast is er ook wekelijks voldoende aandacht voor amateurverenigingen, waar momenteel de meeste aanwas zit in de snelst groeiende sport van Nederland", aldus Stentler in een persbericht.