Schryvers Ã©n Van De Putte doen het goed in Zweden

Tine Schryvers maakte deze winter de overstap van het Noorse Valerenga naar het Zweedse Kristianstads. Daar kwam ze al drie keer in actie in een oefenwedstrijd.

Eerst speelde Kristianstads 1-1 gelijk tegen FC Rosengard, vorige week werd hetzelfde resultaat behaald tegen Växjö. En nu werd er 7-0 gewonnen van Asarums IF FK.

Tine Schryvers scoorde twee van de zeven doelpunten, eentje daarvan kwam er op assist van Lorca Van De Putte. De beide Flames hebben elkaar dus ook in Zweden gevonden.

De voorbereiding is lang in Zweden, want pas op 16 april staat de eerste competitiewedstrijd op het programma. In de voorbereiding is er ook nog de Cyprus Cup begin maart.