Flames van de toekomst opnieuw tegen Denemarken, met dit resultaat

Sterspeler van Dortmund neemt schuld op zich na nederlaag tegen Benfica: "Ik had een inktzwarte avond" Borussia Dortmund ging gisteren onderuit in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. Op het veld van Benfica misten Aubameyang & co een resem kansen....

Dries Mertens laat dé kans op 3-2 liggen, Napoli staat voor loodzware return tegen Real Madrid Met z'n allen keken we uit naar wat Dries Mertens zou kunnen klaarspelen op bezoek in Santiago Bernabeu. De Rode Duivel kreeg bij Napoli immers een basisstek van coach Sarri.

Amper één Belg in de top-10 van de Gouden Schoen, sportief directeur voetbalbond reageert Het was toch opvallend: in de top-10 op het voorbije gala van de Gouden Schoen stond amper één speler die zijn jeugdopleiding in België genoten had: Hans Vanaken. De midden...

Robben opent weergaloos, Bayern München slacht Arsenal vervolgens helemaal af Real Madrid versus Napoli was woensdagavond de topaffiche in de Champions League, maar ook Bayern München tegen Arsenal mocht er wezen. Zeker als Arjen Robben zijn dagje ke...

Op dit uur mag het wat meer zijn: als Standard naar PO2 moet, kunnen de fans zich gelukkig nog vermaken met deze fraaie blondine van winteraankoop Mladenovic De fans van Standard moeten zich meer dan waarschijnlijk opmaken voor PO2-voetbal. En dus kan er in de tribunes maar beter iets te zien zijn als het spektakel op het veld t...

Sels adviseert ex-club voor Europese match tegen Spurs: "Uitgaan van eigen sterkte" Matz Sels kijkt als ex-Buffalo reikhalzend uit naar het Europese treffen tussen AA Gent en Tottenham Hotspur. De Belgische doelman is bij Newcastle naast de selectie gevall...

Pochettino gaat niet overdrijven in zijn wissels: "Wil hen de kans geven om prestatie Liverpool recht te zetten" Tottenham-coach Mauricio Pochettino liet niet helemaal in zijn kaarten kijken wat zijn selectie van morgen betreft. Wat we wel al weten, is dat Rose, Lamela én Jan Vertongh...