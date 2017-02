Schoenmakers maakt er twee, zelfs zonder haar maatje: "Haar steekpasses ..."

door Aernout Van Lindt

door



Foto: © Louis Evrard

Sanne Schoenmakers is tot op heden veruit onze topschutster, met niet minder dan 19 doelpunten al gescoord in de competitie. Vele doelpunten daarvan vielen op een assist van Davinia Vanmechelen, die er de laatste weken niet bij was. "Ik miste haar wel een beetje."