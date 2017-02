Aftellen naar het EK ... nog 150 dagen! Tweet door Redactie



Foto: © photonews Het EK 2017 komt steeds dichterbij. En dus zijn ze ook in Nederland steeds enthousiaster aan het worden. Het worden nog drukke maanden vol voorbereidingen. Nog 150 dagen en dan wordt het EK afgetrapt. Ook de Belgian Red Flames zijn er dan bij in Nederland en spelen tegen het thuisland, Denemarken en Noorwegen. Om de start van het EK - en de ticketverkoop - nog eens extra in de kijker te zetten, hebben de Oranje Leeuwinnen via de sociale media nog eens een leuk filmpje gepost. Nog 150 dagen tot het EK! De @oranjevrouwen zijn er klaar voor. Jij ook? https://t.co/HkzZDhjpBd 💪 #WEURO2017 pic.twitter.com/iXJkd9xVbG — WomensEuro2017 (@WomensEuro2017) February 16, 2017 De speelsteden zijn alvast volop bezig met de voorbereidingen richting EK. Verschillende Belgische fans hebben ondertussen ook al hun tickets besteld voor wedstrijden dicht bij de deur in Nederland.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.