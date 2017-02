De 'Winfies' uit Kontich, Grimbergen en Drongen

Gisteren kreeg Barcelona een pak voor de broek in Parijs, vanavond wil Napoli stunten in Madrid. Maradona zorgde voor een volksverhuizing van de Napolitaanse tifosi naar de...

Een opgemerkte Tottenhamfan vanmiddag in Gent. De jonge Ethan ging voor in alle gezangen en had de tijd van zijn leven. Wellicht was hij nooit zo populair als vandaag.