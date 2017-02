Ervaren rot moet vrezen voor EK met kruisbandletsel Tweet door Redactie



Foto: © photonews Bijzonder slecht nieuws voor Johanna Rasmussen. Ze blesseerde zich op training ernstig en moet zo mogelijk zelfs het EK missen in de groep van de Belgian Red Flames. De Flames zijn in groep A ingedeeld met Nederland, Noorwegen en Denemarken. Bij de Denen is er slecht nieuws van Johanna Rasmussen. De ervaren winger van het Scandinavische land heeft zich op training bij Linköping namelijk ernstig gebleseerd. Volgens de berichten van de Zweedse club zouden de kruisbanden zijn geraakt, net als de meniscus. Een lange revalidatie staat Rasmussen nu te wachten. Vorig seizoen speelde de Deense nog bij Lorca Van De Putte in Kristianstads, maar deze winter ging ze naar Linköping - de kampioen van Zweden is dat.

