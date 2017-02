Flames weten waar en wanneer ze aan de bak moeten in Cyprus

door Redactie



De Belgian Red Flames zijn zich volop aan het voorbereiden op het EK in juli en augustus in Nederland. Begin maart trekken ze naar Cyprus voor de Cyprus Cup. Ives Serneels maakte woensdag zijn 24-koppige selectie bekend, ook de plaatsen waar wordt gespeeld zijn bekend.

Woensdag 1 maart 2017 (GSZ, Larnaca): België – Zwitserland (17u30 plaatselijke tijd)

Vrijdag 3 maart 2017 (A.Papadopoulos, Larnaca) : Italië - België (17u30 plaatselijke tijd)

Maandag 6 maart 2017 (GSZ, Larnaca) : Noord-Korea - België (14u30 plaatselijke tijd)

Woensdag 8 maart 2017 : plaatsingswedstrijd

Het volledige schema meteen op een rijtje. Openen tegen de Zwitsers, daarna tegen Italië en besluiten tegen Noord-Korea. Drie wedstrijden in dezelfde speelstad overigens ook: Larnaca.

De finalewedstrijden? De finale halen in Larnaca is een mogelijkheid, al zijn er ook enkele wedstrijden in Paralimni of Nicosia op woensdag 8 maart. De groepswinnaar speelt de finale, de tweede uit de groep strijd om plaats 3 of plaats 5, de derde om plek 7 en de vierde om plek 9 of plek 11.

We nemen er ook graag nog eens de volledige selectie bij ter volledigheid: