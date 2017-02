Mannen en vrouwen Gent samen voor een negenpunter Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard 9000. Negenduust. De inwoners van Gent scharen zich dezer week eenmondig achter de Buffalo's. En ook achter de vrouwen? Samen kunnen ze voor magie zorgen. Donderdag Top Voetbal (KAA Gent-Tottenham Hotspur), vrijdag Mooi Voetbal (KAA Gent Ladies-RSC Anderlecht) en zondag Efficiënt Voetbal (Standard-KAA Gent). Op die manier proberen de Gent Ladies het voetbal deze week te promoten. Donderdag Top Voetbal KAA Gent-Tottenham Hotspur

Vrij Mooi Voetbal KAA Gent Ladies-RSC Anderlecht

Zon Efficiënt Voetbal : Standard-KAA Gent — KAAGENT LADIES (@kaagentladies) February 16, 2017 De mannen spelen twee erg belangrijke duels in de Europa League én de Jupiler Pro League, tussendoor is er voor de vrouwen nog een belangrijk duel tegen Anderlecht. In de stand staan Standard, Gent en Anderlecht nog op een zakdoek van elkaar. De wedstrijd van de Buffalo's tegen paars-wit wordt erg belangrijk voor het vervolg van de competitie.

