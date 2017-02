Anouk Hoogendijk komt met geweldige verrassing

door Redactie



Anouk Hoogendijk is niet langer Nederlands international. Haar laatste shirt gaf ze erg origineel weg. En daar was de winnares wel erg blij mee.

Hoogendijk gaf via de sociale media een shirt weg, uiteindelijk ging ze de winnares zelf verrassen in Utrecht. Het betreft het shirt van haar laatste wedstrijd in Oranje.

De speelster van Ajax kon in Utrecht de jonge Britt erg blij maken met het kleinood. Met een extra verrassing dus. "Ik had het echt niet verwacht", kon ze haar geluk niet op.

Hier kan je de beelden zelf ook eens bekijken. Van wie zou jij graag op zo'n manier een shirt winnen of krijgen?