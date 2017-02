Standard baas qua statistieken Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard 52 zijn er al achter de rug, nog 32 wedstrijden moeten er worden gespeeld in de Super League bij de vrouwen. De statistieken worden echter stilaan duidelijk. Het is voorlopig bovenin de statistiekenlijstjes een beetje Standard boven. Als we kijken naar de doelpunten, dan wordt het stilaan moeilijk om Sanne Schoenmakers nog van de troon te stoten. Zij scoorde immers als 16 keer. Amber Maximus volgt als tweede met 13 goals, terwijl Davinia Vanmechelen en Ella Van Kerkhoven zeven keer raak wisten te treffen. Opvallend: ook Elke Meers scoorde al vijf keer, waarmee ze goed is voor 50% van de productie bij haar team. Bij de assists is het Davinia Vanmechelen die baas is, met liefst 13 beslissende passes. Sarah Wijnants volgt hier op een knappe tweede plaats.

