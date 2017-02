Blom scoort en snoept ADO puntjes af, Philtjens op titelkoers Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Heerenveen speelde zaterdagnamiddag nog op bezoek bij ADO Den Haag in de Eredivisie voor vrouwen. En Jassina Blom deed de netten nogmaals trillen. ADO wilde graag winnen in eigen huis om zo opnieuw alleen tweede te worden in de stand, maar dan moest het wel Heerenveen zien te verslaan. En dat zou een lastige dobber worden. Uiteindelijk werd het 2-2. Noordam en Keizerweerd scoorden voor de Hagenezen, terwijl Blom en Kets zorgden voor goals voor de Friezen. Voor Red Flame Blom al het derde doelpunt in een week na haar twee treffers in de Beker. In de stand doet ADO een slechte zaak. Het staat nu naast Twente op plek 2 in de stand, maar wel al op liefst 11(!) punten van leider Ajax. De titel lijkt opnieuw een stapje dichterbij te komen voor Davina Philtjens dus.

