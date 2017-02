De nationale voetbaluitslagen op een rijtje

door Redactie



In de nationale reeksen dit weekend geen volledige speeldag. Maar toch stonden er wel een aantal leuke wedstrijden op het programma. Het overzicht!

In eerste nationale amper een wedstrijd dit weekend, maar de clash tussen Standard en Zulte Waregem was wel het bekijken waard. Het werd een billijk gelijkspel: 1-1.

In tweede nationale A won Zwevezele op bezoek bij Cercle Brugge en schuift zo door in de subtop van de stand, al kijken we hier vooral uit naar de clash tussen Melsele en Club Brugge volgende week.

Tweede klasse B? Daar is de spanning weer een beetje in het kampioenschap. Wuustwezel ging namelijk verliezen bij Genk B en zo kunnen de achtervolgers de komende weken wat dichterbij sluipen.

14:30 Cerkelladies Brugge - Zwevezele 1-2 17:30 Wolvertem Merchtem - ASE Chastre -