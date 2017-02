Onze drie tegenstanders naar Algarve en nog wedstrijden op komst

door Redactie



De Belgian Red Flames bereiden zich voor op het EK via de Cyprus Cup en oefenwedstrijden tegen Schotland, Spanje en Japan. Maar ook onze tegenstanders zullen niet stilzitten.

Zo is het programma van Nederland ook stilaan duidelijk in aanloop naar het EK in eigen land. Op 7 april spelen ze in Utrecht tegen grootmacht Frankrijk. Ook wedstrijden tegen Ijsland (april) en Japan (juni) staan nog op het programma.

Op de Algarve Cup zitten de Oranje Leeuwinnen ingedeeld in een groep met China, Australië en Zweden. Ook Noorwegen en Denemarken trekken trouwens naar de Algarve begin maart.

De Noren spelen tegen Canada, Portugal en Rusland, terwijl Denemarken tegenover Ijsland, Spanje en Japan staat. Ook die duels zullen we met argusogen volgen om de kansen van de Flames in te schatten.