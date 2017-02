Ruime zeges voor Flames in Nederland Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © photonews Ook in de Eredivisie werd op vrijdagavond gevoetbald. Het leverde twee zeges op voor onze Belgian Red Flames. Davina Philtjens en Ajax blijven rustig doorstomen in de competitie. Ook van PEC Zwolle werd makkelijk gewonnen. Van den Bighelaar en van Lunteren maakten er elk twee, Pieëte maakte er nog 0-5 van. Ook FC Twente won. Lenie Onzia begon op de bank bij Telstar, dat helemaal werd weggespeeld. Beerensteyn en Jansen maakten er elk twee, ook Spitse, Roetgering en Roord scoorden in de 2-7. In de stand blijft de kloof tussen beide teams 11 punten. Ado Den Haag kan zaterdag nog opnieuw de tweede plaats overnemen, maar beide teams zijn ondertussen al geplaatst voor de play-offs.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.