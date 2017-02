De 'Winfies' uit Grimbergen, Pelt, Wuustwezel, Genk en Zottegem

Het is vanmiddag zo goed als D-Day voor AA Gent. In Luik kan het zich amper een verlies permitteren. Volgens Vanhaezebrouck moeten er immers nog negen punten bij voor play-...

De scoringsmachine van Lukasz Teodorczyk stond de voorbije weken wat stil, maar de Pool heeft wel al heel wat indruk gemaakt voor Anderlecht. En dat is ook de topclubs in h...

Paul Pogba was bij Juventus zonder twijfel de grote ster, bij sterrenploeg Manchester United ligt dat wel even anders. De aankomst van de duurste transfer ooit kon zeker be...

Deze week is weer feestdag in de Jupiler Pro League. En je kan een bonus van 50.000 euro krijgen als extraatje. Hoe? Dat leggen we graag even haarfijn uit!