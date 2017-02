KRC Genk Ladies zoeken talent Tweet door Redactie



Foto: © Jill Delsaux De KRC Genk Ladies doen het verre van slecht in de Super League dit seizoen. Maar ook in de (verre) toekomst willen ze blijven schitteren. En daarom zijn ze op zoek naar nieuw talent. Op woensdag 1 maart om 14 uur organiseert KRC Genk Ladies op haar terreinen in de Galopinlaan van Zwartberg een Talentendag voor speelsters geboren van 1999 tot en met 2006. Daar willen ze dus de nieuwe speelsters vinden voor hun jeugdteams, die zo gestaag kunnen opgroeien richting het team van de Super League. Inschrijven uiterlijk op zondag 26 februari naar info@ladiesgenk.be. Meer informatie in onderstaande flyer:

