Alweer inbraak bij OHL

door Redactie



De vrouwen van OH Leuven willen er dit seizoen nog het beste van maken. Ondertussen is er wel slecht nieuws vanuit het oefencentrum te melden.

In Bruineveld is er voor de zoveelste keer ingebroken. Al voor de zesde keer in enkele jaren tijd, de vorige keer was pas drie maanden geleden.

Volgens Het Laatste Nieuws werden enkele inbrekers betrapt door een parkwachter, die in de krant ook zijn verhaal heeft verteld. "Ik denk dat het twee mannen uit het Oostblok waren."

Er werd vooral veel ravage aangericht. Nog volgens de krant is een van beide verdachten ondertussen al gevonden en opgepakt. Mogelijk later nog meer nieuws over deze zaak.