Hoogstraten won met 1-9, met dank aan (opnieuw) een mooie vrije trap

door Redactie



In tweede provinciale Antwerpen is Hoogstraten goed bezig. Afgelopen weekend pakten ze uit bij Immer Voort: 1-9. Een verslagje van het team, inclusief heerlijke vrije trap.

Twee weken terug wist Hoogstraten nog te winnen van Hove Sport, afgelopen weekend zorgden ze voor een 9 op 9 na Nieuwjaar door ruime winst bij Immer Voort. In de stand staat Hoogstraten zo opnieuw tweede, want ze sprongen op en over Davo Puurs.

Bij de rust was het al 1-5, met dank aan flink wat mooie acties van de bezoekers. De 1-3 met een panna? Moet allemaal kunnen bij Hoogstraten.

Ook na de rust ging het team verder op zijn elan, inclusief de 1-7 - waarvan u hieronder de beelden kan zien. Uiteindelijk werd het zelfs nog 1-9, een knappe overwinning voor Hoogstraten.