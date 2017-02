"Slechtste wedstrijd uit mijn leven, toen ik zoekgespeeld werd door Jassina"

door Redactie



Met een erg vette knipoog vertelt Emma Coolen het verhaal van toen ze als speelster van FC Eindhoven helemaal werd zoekgespeeld door een Belgian Red Flame.

"Het was 16 januari 2016, in een oefenpartij met FC Eindhoven tegen het Belgische Eva's Tienen", begint Coolen haar verhaal in een youtube-video met een knipoog.

"Ik werd helemaal zoekgespeeld door Jassina Blom en kon haar helemaal niet volgen. Ik maakte twee fouten: een penalty en een vrije trap en zo ging onze 0-1 verloren in een 2-1."

Het volledige 'verhaal' kan je hier nog eens nakijken. Opgelet: het laden van het filmpje kan enkele seconden duren.