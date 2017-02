Tessa Wullaert maakte indruk ... stem ze nu naar speelster van de week!

Tessa Wullaert is sinds ze de Gouden Schoen wist te winnen erg goed bezig. Gisteren lieten we jullie al weten dat ze ook in de Bundesliga een knappe prestatie leverde. Dat kan haar nu ook een prijs opleveren.