Jonge Flame trekt naar USA

door Redactie



Demi Maris zal volgend jaar naar de Verenigde Staten trekken. Ze zal er niet de eerste zijn die vanuit België naar de andere kant van de Atlantische Oceaan trekt.

Demi Maris heeft namelijk een verbintenis gesloten met Old Dominion University in Norfolk, Virginia. Daar zal ze de komende jaren studeren en sporten combineren.

Maris komt dit seizoen uit voor AA Gent, maar trekt volgend jaar dus naar het buitenland en gaat spelen in de USA. Bij de Amerikanen zijn ze alvast in de wolken.

"Toen ik haar leerde kennen was het meteen duidelijk dat ze een ambitieus is en dezelfde waarden en aspiraties heeft als wij hier in ons programma", aldus coach Angie Hind op de webstek van Old Dominion. Ze zal voor ervaring en kwaliteit zorgen in onze defensie."