Vrouwenvoetbal aan zee, ook anno 2017-18: "Onze coaches halen de Tessa Wullaert in jou naar boven"

De grondleggers van Ladies De Haan starten volgend seizoen met een nieuwe ploeg in het nabijgelegen Wenduine. En daar kan u bij zijn!

De grondleggers van Ladies De Haan konden ginds niet meer verder werken door diverse omstandigheden, maar herstarten met een damesploeg in Wenduine.

Vrijdag is er (vanaf 18u30) een kennismakingsronde en kennismakingstraining in de kantine van KSK Wenduine in Leopold-Laan II te Wenduine. Iedereen die interesse heeft is meer dan welkom